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SOCAR продаст Министерству обороны Украины 4 тыс. тонн дизтоплива

SOCAR продаст Министерству обороны Украины 4 тыс. тонн дизтоплива SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине, стала одним из победителей тендера, объявленного Министерством обороны данной страны.
Энергетика
2 августа 2021 г. 17:47
SOCAR продаст Министерству обороны Украины 4 тыс. тонн дизтоплива

SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине, стала одним из победителей тендера, объявленного Министерством обороны данной страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Министерство объявило результаты тендера на закупку 26 960 тонн дизельного топлива. Победителями стали Alliance Energy Trade, Exxon UK, OKKO Kontrakt и SOCAR Ukraine. У азербайджанской компании будет закуплено 4 тыс. тонн дизельного топлива по 29 445 гривен (1 870 манатов) за тонну.

Компания Alliance Energy Trade поставит Минобороны 13 750 тонн дизтоплива по 28 817-29 139 гривен, у Exxon UK будет куплено 5 610 тонн по 29 283 гривен, у OKKO Kontrakt - 3 600 тонн по 29 445 гривен за тонну.

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Версия на английском языке SOCAR to sell 4,000 tons of diesel to Ukrainian Ministry of Defense 
Версия на азербайджанском языке SOCAR Ukraynanın Müdafiə Nazirliyinə 4 min ton dizel yanacağı satacaq

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