​SOCAR продала 13%-ную часть долевого участия в Petkim банкам США

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Turkey Energy продала 13%-ную часть своего долевого участия в Petkim Holding за 1,3 млрд. долларов международным инвесторам.

Как сообщает Report, часть пакета акций выкупила инвестиционная компания Goldman Sachs International, учрежденная американскими банками Goldman Sachs (GS) и JP Morgan (JPM).

За эту сумму компания Goldman Sachs International приобрела у SOCAR Turkey Energy примерно 8%-ную часть (890,6 млн. акций) долевого участия в Petkim Holding.

Отметим, что ранее долевое участие SOCAR Turkey Energy в Petkim Holding составляло 61,32%.

Вице-президент SOCAR Turkey Energy Самир Керимли заявил Report, что реализация данного пакета акций американским инвесторам за 1,3 млрд. долларов свидетельствует о реальной рыночной стоимости компании SOCAR Turkey Energy в 10 млрд. долларов.

"В случае возникновения необходимости в дополнительных инвестициях, акции SOCAR Turkey Energy могут быть выставлены на Стамбульской фондовой бирже", - добавил С.Керимли.