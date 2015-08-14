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    ​SOCAR продала 13%-ную часть долевого участия в Petkim банкам США

    Goldman Sachs и JP Morgan приобрели 13%-ную часть долевого участия

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Turkey Energy продала 13%-ную часть своего долевого участия в Petkim Holding за 1,3 млрд. долларов международным инвесторам.

    Как сообщает Report, часть пакета акций выкупила инвестиционная компания Goldman Sachs International, учрежденная американскими банками Goldman Sachs (GS) и JP Morgan (JPM).

    За эту сумму компания Goldman Sachs International приобрела у SOCAR Turkey Energy примерно 8%-ную часть (890,6 млн. акций) долевого участия в Petkim Holding.

    Отметим, что ранее долевое участие SOCAR Turkey Energy в Petkim Holding составляло 61,32%.

    Вице-президент SOCAR Turkey Energy Самир Керимли заявил Report, что реализация данного пакета акций американским инвесторам за 1,3 млрд. долларов свидетельствует о реальной рыночной стоимости компании SOCAR Turkey Energy в 10 млрд. долларов.

    "В случае возникновения необходимости в дополнительных инвестициях, акции SOCAR Turkey Energy могут быть выставлены на Стамбульской фондовой бирже", - добавил С.Керимли. 

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