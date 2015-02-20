​SOCAR призвал население к бдительности при трудоустройстве

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Граждане, обманутые "посредниками", обещавшими устроить их на работу в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), могут обратиться как в SOCAR, так и в правоохранительные органы.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель департамента человеческих ресурсов компании SOCAR Асиф Бекирли во время своего выступления перед слушателями Зимней школы, организованной компанией для журналистов.

По словам А.Бекирли до сих пор в правоохранительные органы обратились около 15 граждан, обманутых различного рода "посредниками": "Попавшие в сети всякого рода "посредников" и обманутые ими по поводу их трудоустройства в нашу компанию, могут обратиться как в SOCAR, так и в правоохранительные органы. По нашим сведениям, в настоящее время в правоохранительных органах рассматриваются 12-15 таких дел. Откровенно говоря, об этом мы сами узнаем из прессы".