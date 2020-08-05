SOCAR привлекает сотрудников к интенсивным тренингам во время простоя

Сегодня в SOCAR дан старт процессу оценки для определения потребностей сотрудников, которые будут привлечены к интенсивным тренировкам во время простоя. Оценка проводится в Гобустанском региональном учебном центре SOCAR посредством тестовых экзаменов. В п

Сегодня в SOCAR дан старт процессу оценки для определения потребностей сотрудников, которые будут привлечены к интенсивным тренировкам во время простоя. Оценка проводится в Гобустанском региональном учебном центре SOCAR посредством тестовых экзаменов. В первый день тестовых экзаменов приняли участие 179 сотрудников ПО “Азнефть” SOCAR и Треста комплексных буровых работ.

Как сообщает Report, в период простоя SOCAR видит выход из ситуации не в массовых сокращениях, а в дальнейшем развитии своих сотрудников через обучение и перенаправлении их в различные сферы деятельности в соответствии с текущим спросом.

На мероприятии вице-президент SOCAR по информационным технологиям, человеческим ресурсам и режиму Халик Мамедов рассказал о значении принимаемых мер: "Руководствуясь рекомендациями президента Азербайджанской Республики, осознавая свою социальную ответственность перед страной, мы не допускаем массовых сокращений даже в условиях мирового кризиса, а выбираем путь развития наших работников. Основная цель заключается в формировании новых навыков наших сотрудников в соответствии с потребностями новой цифровой эпохи”.

Тестовые экзамены, которые пройдут в Гобустанском учебном центре, продолжатся и в ближайшие недели. Тестовые экзамены для сотрудников SOCAR, работающих в Сиязани, пройдут в следующих неделях августа в Сиязани.