API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana Petroli

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о покупке 99,82% акций итальянской компании Italiana Petroli (IP) у API Holding.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сделка завершится после выполнения стандартных условий и получения разрешений от регуляторных органов.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2026 года. Переговоры велись в рамках процесса M&A, в котором SOCAR участвовала с конца 2024 года.

"Italiana Petroli" является одной из крупнейших интегрированных "downstream" платформ Италии. Компания владеет тысячами заправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами с годовой мощностью около 10 млн тонн, а также занимается продажей битума, авиационного топлива и смазочных масел, и имеет логистическую сеть, охватывающую всю страну.

Компания имеет сильную репутацию среди клиентов и сообществ, в которых она работает. SOCAR планирует продолжать сотрудничество с местной командой для сохранения и укрепления прочных рыночных позиций IP, обеспечивая непрерывную доставку высококачественных услуг своим клиентам и партнерам. Компания также не будет сокращать рабочую силу и сохранит принципы уважения к окружающей среде в качестве одного из основных направлений своей деятельности в Италии.

Это приобретение является важным шагом в расширении присутствия SOCAR на европейском энергетическом рынке, а также будет способствовать укреплению экономического и энергетического сотрудничества Азербайджана с Италией, энергетической безопасности и устойчивому развитию Европы.

"API Holding" после детального процесса отбора решил продать всю свою долю в IP, учитывая институциональный профиль и богатый деловой опыт SOCAR. Группа считает, что продажа международной промышленной компании с надежной репутацией позволит IP продолжить поиск совершенства в управлении, оценку корпоративных талантов, усиление позиций в глобальном масштабе и укрепление своей роли как стратегического центра в Средиземноморье.

Выступая на церемонии подписания, президент SOCAR Ровшан Наджаф заявил, что приобретение Italiana Petroli является важным шагом в стратегии диверсификации компании: "Это демонстрирует нашу долгосрочную приверженность развитию конкурентоспособного, инновационного и социально ответственного бизнеса, вносит вклад в энергетическую безопасность Европы и еще больше укрепляет партнерство между Азербайджаном и Италией".

Председатель Italiana Petroli Уго Бракетти Перетти сказал, что IP была и остается ориентиром в топливном секторе на уровне Италии, а также является ключевым актором в области мобильности и энергетической безопасности страны: "После руководства этой организацией, которая за более чем 90 лет стала одной из важнейших компаний Италии, мы гордимся тем, что оставляем будущим владельцам прочное наследие, состоящее из знаний, необычайных профессионалов, богатого опыта и исключительных способностей к инновациям".