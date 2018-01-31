SOCAR поставит Украинским железным дорогам 20 тыс. тонн дизтоплива

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ SOCAR Ukraine поставит 20 тыс. тонн дизтоплива для компании "Укрзализныця" (Украинские железные дороги).

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, SOCAR Ukraine стала победителем двух тендеров, предложив ресурс по расчетной цене в 28 450 гривен за тонну.

"Укрзализныця" провела пять тендеров на закупку 50 тыс. тонн дизтоплива по обычной процедуре.

Напомним, что представительство SOCAR в Украине было открыто в 2008 году. По информации на июнь прошлого года, в Украине под брендом SOCAR действуют 4 нефтяные базы и 61 АЗС.