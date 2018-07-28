SOCAR Polymer подписал меморандумы о взаимопонимании с предприятиями - потребителями полимеров

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ 28 июля в Бакинском бизнес-центре состоялось мероприятие "Организация стоимостной цепочки - от сырья до конечного продукта" при организации министерства экономики.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали представители соответствующих государственных структур и предприниматели.

Выступивший на мероприятии замминистра экономики Ниязи Сафаров отметил, что реализуются комплексные меры по устойчивому развитию и диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, повышению экономической активности, поддержке деятельности предпринимателей.

В настоящее время в стране имеется 5 индустриальных парков и 4 промышленных квартала, специализирующихся на химической, перерабатывающей, судостроительной, фармацевтической и прочих отраслях промышленности. До настоящего времени 251 субъекту предпринимательства выдано 283 документа о поощрении инвестиций, в результате реализации этих проектов созданы возможности инвестирования более 2,5 млрд манатов в отечественное производство и открытия около 19 тыс. новых рабочих мест. Из них уже действует 141 предприятие инвестиционной стоимостью более миллиарда манатов.

Директор ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" Назим Талыбов сообщил, что число резидентов индустриальных зон приближается к 50: "В рамках проектов общей стоимостью 3,6 млрд долларов в индустриальные парки вложено 2,6 млрд долларов, в строительство и производстве создано около 11 тыс. рабочих мест. На очередном этапе ожидаются инвестиции стоимостью более 1 млрд долларов и открытие до 7500 новых рабочих мест".

Гендиректор ООО SOCAR Polymer Фарид Джафаров отметил, что в настоящее время страна экспортирует полиэтилен низкой плотности и импортирует полиэтилен высокой плотности. Основной целью проекта SOCAR Polymer является предотвращение импорта в этой области. Производимую продукцию планируется также экспортировать на рынки Турции и Европы. Линия по производству полипропилена с годовой производительностью 180 тыс. тонн в год уже введена в эксплуатацию, а к концу года планируется запустить линию по производству полиэтилена высокой плотности с годовой производительностью 120 тыс. тонн. В качестве сырья будут использоваться пропилен и этилен, производимые ПО "Азерикимья".

После выступлений были подписаны меморандумы о взаимопонимании между ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк", Агентством развития малого и среднего бизнеса, ООО SOCAR Polymer и предприятиями - потребителями полимеров.

Всего на сегодняшний день подписаны соглашения о сотрудничестве в области производства полимерной продукции с 18-ю предприятиями.

.