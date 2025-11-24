SOCAR получил первый ESG-рейтинг от Sustainable Fitch

Международное рейтинговое агентство Sustainable Fitch в ноябре впервые присвоило Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рейтинг по критериям Окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), оценив общий показатель компании на уровне "3".

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Данный результат отражает стабильную и зрелую деятельность SOCAR по направлениям ESG, а также демонстрирует способность компании сбалансировать цели по сокращению выбросов с существующими вызовами в области воздействия на окружающую среду, разнообразия и прозрачности управления, в дополнение к навыкам управления рисками.

Цели Госнефкомпании по декарбонизации, стабильность социального профиля и эффективная система управления рисками были указаны как ключевые факторы при присвоении рейтинга.

Кроме того, процесс интеграции SOCAR в международную ESG-отчетность является одним из основных моментов, положительно повлиявших на получение рейтинга.

"Оценка Международного рейтингового агентства Sustainable Fitch отражает достижения SOCAR в области устойчивого развития и соответствие долгосрочных стратегических целей ожиданиям международных инвесторов", - отмечает компания.