SOCAR "Sustainable Fitch" Beynəlxalq Reytinq Agentliyindən ilk ESG reytinqini alıb
- 24 noyabr, 2025
- 17:03
Bu ilin noyabr ayında "Sustainable Fitch" Beynəlxalq Reytinq Agentliyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) bu agentlik tərəfindən ilk dəfə Ətraf mühit, Sosial və İdarəetmə (ESG) reytinqi təqdim edib və şirkətin ümumi göstəricisini "3" səviyyəsində qiymətləndirib.
Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu nəticə SOCAR-ın ESG istiqamətləri üzrə sabit və yetkin fəaliyyətini əks etdirir, həmçinin şirkətin güclü risklərin idarəedilməsi bacarığına əlavə olaraq emissiyaların azaldılması hədəflərini ətraf mühitə təsir, müxtəliflik və idarəetmədə şəffaflıq sahələrində də mövcud çağırışlarla balanslaşdırmaq bacarığını nümayiş etdirir.
Şirkətin dekarbonizasiya hədəfləri, sosial profilinin sabitliyi və effektiv risklərin idarəetmə sistemi reytinqin verilməsində əsas amillər kimi qeyd olunub. Bununla yanaşı, SOCAR-ın beynəlxalq ESG hesabatlılığına inteqrasiya prosesi reytinqin alınmasına müsbət təsir göstərən əsas məqamlardandır. "Sustainable Fitch" Beynəlxalq Reytinq Agentliyinin bu qiymətləndirməsi SOCAR-ın dayanıqlı inkişaf sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri və şirkətin uzunmüddətli strateji hədəflərinin beynəlxalq investorların gözləntiləri ilə uyğunluğunu əks etdirir.
Xatırladaq ki, SOCAR ötən il öz ESG hədəflərinə sadiqliyini nümayiş etdirərək "MSCI" Beynəlxalq Reytinq Agentliyi tərəfindən Xəzər regionunda BBB səviyyəsində ESG reytinqi əldə edən ilk enerji şirkəti olub.
Eyni zamanda, neft və qaz bazarlarında qiymət dalğalanması və əməliyyat volatilliyi kimi çətinliklərə baxmayaraq, sağlam maliyyə göstəriciləri, şirkətdə şəffaflığın və hesabatlılığın gücləndirilməsi SOCAR-ın tarixində ilk dəfə olaraq iki investisiya oluna bilən kredit reytinq ("Fitch" reytinq agentliyindən "BBB-" və "Moody`s" reytinq agentliyindən "Baa3") dərəcəsi əldə etməsinə təkan verib.
Qeyd edək ki, "Sustainable Fitch Ratings" qlobal səviyyədə bütün aktiv bazarlara Ekoloji, Sosial və İdarəetmə (ESG) göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün həll təqdim edir və beynəlxalq maliyyə bazarlarında daha dəqiq və məlumatlı qərarlar qəbul edilməsində kömək edir.
"Sustainable Fitch Ratings" təşkilatın ekoloji və sosial amilləri öz biznesinə, strategiyasına və idarəetməsinə inteqrasiya etmə səviyyəsini, eləcə də ümumi fəaliyyətini, öhdəliklərini və idarəetmə effektivliyini qiymətləndirir. Reytinqlər "1"-dən "5"-ə qədər şkala üzrə təqdim olunur (burada "1" ən yüksək, "5" isə ən aşağı göstəricidir).
"Sustainable Fitch" Beynəlxalq Reytinq Agentliyi-nin tam açıqlaması ilə aşağıdakı link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz:
https://www.sustainablefitch.com/corporate-finance/sustainable-fitch-affirms-socar-entity-rating-at-3-11-11-2025