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SOCAR подпишет соглашение с Пакистаном о поставках СПГ

SOCAR подпишет соглашение с Пакистаном о поставках СПГ Сегодня Пакистан и Азербайджан подпишут межправительственное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетика
24 июля 2023 г. 11:35
SOCAR подпишет соглашение с Пакистаном о поставках СПГ

Сегодня Пакистан и Азербайджан подпишут межправительственное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанское издание The News.

Отмечено, что соглашение будет подписано между Pakistan LNG Limited (PLL), которая на 100% принадлежит государству, и SOCAR Trading Company-UK, дочерней компанией Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Ожидается, что в церемонии подписания также примет участие премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Соглашение будет подписано сроком на один год с возможностью продления еще на один год. В соответствии с соглашением, SOCAR Trading Company-UK предложит одну партию СПГ за 45 дней до открытия соответствующего окна доставки, и каждое предложение по грузу будет иметь установленный срок действия, в течение которого PLL может принять предложение.

У Пакистана будет возможность принять или отклонить предложение без объяснения причин. Чтобы обеспечить прозрачность, Кабинет министров Пакистана одобрил алгоритм, чтобы гарантировать, что поставки СПГ предлагаются по наиболее конкурентоспособным ценам.

В соответствии с соглашением цена будет предлагаться в долларах США за MMBtu за каждую партию за 45 дней до соответствующего окна доставки. Количество груза СПГ составит 3,2 млн MMBtu +/- 5%, а оплата будет произведена в течение 30 дней после получения PLL счета.

Это соглашение дает Пакистану уникальную возможность приобретать недорогой СПГ из любой точки мира через широкую торговую сеть Азербайджана.

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Версия на английском языке Pakistan, Azerbaijan to sign one-year distressed LNG deal
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Pakistana tədarük edəcəyi LNG-nin həcmi açıqlanıb

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