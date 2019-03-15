SOCAR планирует открыть 17 АЗС в Румынии в этом году

Дочерняя компания SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum SA планирует в этом году открыть 17 автозаправочных станций в Румынии под брендом SOCAR.

Об этом сообщили в компании в ответ на запрос Report.

Отмечено, что число АЗС SOCAR будет расти в крупных городах. Согласно долгосрочной стратегии развития компании, в ближайшие несколько лет количество автозаправочных станций планируется увеличить до 80.

"Компания разработала долгосрочную стратегию развития в Румынии. Работы продолжаются в соответствии с программой. Автозаправочные станции SOCAR расположены в основном в крупных городах с интенсивным движением, а также на автомагистралях в направлении Центральной Европы. В каждом пункте демонстрируются видеоролики об Азербайджане. В кафе Nar на территории АЗС клиентам предлагается местная и азербайджанская продукция. В соответствии с политикой президента Азербайджана Ильхама Алиева по продвижению бренда Made in Azerbaijan, во всех пунктах создан уголок, где продается продукция из Азербайджана.

Подчеркнуто, что SOCAR стал одним из пяти ключевых игроков на энергетическом рынке этой страны.

Напомним, что SOCAR Petroleum SA действует на рынке Румынии с 2011 года. Сеть из 42 АЗС SOCAR охватывает 19 регионов Румынии.