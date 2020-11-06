SOCAR Petroleum запустил новый АЗС в Сумгайыте

ЗАО SOCAR Petroleum владеет сетью из 36 АЗС и 11 нефтебазами

Новый АЗС под брендом SOCAR сегодня сдан в эксплуатацию по адресу город Сумгайыт, 10-й микрорайон, улица Бабека, 208.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО SOCAR Petroleum Узеир Габиббейли.

Тем самым, количество действующих в нашей республике под брендом АЗС SOCAR достигло 36-ти.

Он отметил, что АЗС удобно расположен для владельцев автотранспортных средств, движущихся в направлении поселка Сарай и Сумгайыт-Новханы, в том числе города Сумгайыт: “На новом пункте установлены 5 топливозаправочных колонок. Здесь будет продаваться бензин марок SUPER, Premium, “А-92” и топливной продукции дизельного типа. Тем самым созданы условия для обеспечения топливом одновременно 8 малотоннажных автотранспортных средств и двух крупнотоннажных грузовиков”.

Отметим, что ЗАО SOCAR Petroleum владеет сетью из 36 АЗС и 11 нефтебазами.