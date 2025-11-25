SOCAR переходит на новую модель управления зрелыми месторождениями

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедряет новую модель управления зрелыми месторождениями, ориентированную не на краткосрочный рост добычи, а на создание долгосрочной ценности.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по разработке резервуаров SOCAR Мурад Сеидов на панельной дискуссии в рамках "Каспийской технической конференции-2025 SPE" в Баку.

"Мы переходим на модель управления, где во главу угла ставится не объем добычи, а создаваемая ценность……В работе со зрелыми месторождениями наша цель - не просто увеличить добычу, а повысить общую ценность актива", - отметил он.

По словам Сеидова, текущая стратегия SOCAR направлена на снижение рисков и формирование устойчивой долгосрочной перспективы.

"Компании часто совершают две ключевые ошибки при восстановлении зрелых месторождений. Первая - неправильные финансовые решения. Вторая – чрезмерная концентрация на краткосрочном увеличении добычи. По мере взросления месторождения многие компании инстинктивно переходят к операциям, приносящим немедленный результат. SOCAR с текущей стратегией стремится минимизировать именно эти риски", - сказал он.

Он отметил, что такой подход ослабляет долгосрочный потенциал актива и замедляет стратегическое развитие: "К зрелому месторождению нужно относиться не как к старому активу, а как к другому проекту с новыми условиями и ограничениями. Иначе теряется ценность, и это сдерживает долгосрочный рост".

Сеидов также отметил, что более 70% мировой добычи нефти приходится на зрелые месторождения, и это определяет портфель SOCAR.

"В настоящее время SOCAR управляет около 10 тыс. скважин на более чем 30 месторождениях. Подавляющее большинство из них - зрелые месторождения в возрасте более 100 лет. По этой причине восстановление для нас не выбор, а часть нашей повседневной деятельности".