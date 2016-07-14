​SOCAR перечислил в этом году в госбюджет 662 млн. манатов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за май 2016 года перечислила в государственный бюджет 98,961 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, за январь-июнь в госбюджет перечислено 661,742 млн. манатов.

Кроме того, за июнь этого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,173 млн. манатов. Это на 231 тыс. манатов или 1,9% больше показателя за июнь прошлого года. В целом, за январь-июнь выплаты SOCAR в ГФСЗ составили 69,532 млн. манатов.