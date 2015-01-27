SOCAR открыла в Харьковской области первые заправочные станции

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) впервые открыла в Харьковской области (Украина) три заправочные станции.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, во втором по величине украинском городе на заправочных станциях SOCAR предлагают соответствующие стандарту Евро-5 бензины Аİ-92, Аİ-95, Aİ-95 "Nano" и дизельное топливо "Nano" производства Польши, Литвы и Беларуси.

Клиенты могут расплачиваться как наличными, так и с помощью банковских карт, бонусных карт "Level" и пр. Wi-Fi, энергоснабжение мобильных телефонов и пр. услуги здесь бесплатные. Как в других украинских городах, так и в Харькове заправочные станции SOCAR работают по принципу "Handicapfriendly". Здесь созданы также все условия для свободного передвижения инвалидов.