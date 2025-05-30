SOCAR открыл учебный полигон по подъему грузов на стройучастке в Зыхе

15:21

Управление тренинга, образования и сертификации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 30 мая на Зыхском строительно-монтажном участке Треста "Нефтегазстрой" открыло учебный полигон по грузоподъемным операциям.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на мероприятии с участием вице-президента компании Зибы Мустафаевой состоялся осмотр территории полигона, где будут обучать трем профессиям, тесно связаным с грузоподъемными операциями - сигнальщик, стропальщик и такелажник.

Участникам церемонии открытия была предоставлена информация о крановых операциях, грузоподъемном оборудовании и других технических возможностях, используемых на полигоне, а также продемонстрированы практические тренинги.

В рамках мероприятия также обсуждались меры в сфере охраны труда, безопасности и развития человеческого капитала, подчеркивалась важность этой инициативы, направленной на повышение безопасности грузоподъемных операций.

Участникам тренингов, которые будут аккредитованы Ассоциацией инженеров по подъемному оборудованию (LEEA), будут вручены международно признанные сертификаты.