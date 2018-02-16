SOCAR окажет услуги по предварительному инженерному дизайну нового трубопровода в Албании - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 11:30

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Достигнута договоренность об учреждении новой компании по проектированию Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), который будет подсоединен к Южному газовому коридору.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), между SOCAR и албанской Albgaz, а также газораспределительными компаниями Черногории, Хорватии и Албании подписаны в Баку два документа о проектировании новых трубопроводов, которые будут подключены к Южному газовому коридору. Церемония подписания состоялась в ходе 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

SOCAR Balkan будет осуществлять первичное детальное проектирование (FEED) трубопровода, предназначенного для распределения газа из ЮГК на территории Албании, который планируется проложить между албанскими городами Фиер и Влора. Тем самым SOCAR впервые окажет инженерные услуги в балканских странах. Письмо о намерениях по проектированию трубопровода Фиер-Влора подписали исполнительный директор SOCAR Balkan, советник президента SOCAR Мурад Гейдаров и генеральный директор Albgaz Генчи Гжечи.

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Отметим, что в 2014 году Азербайджан и Албания подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, дан старт основному плану по газификации Албании. SOCAR Balkan, дочерняя компания SOCAR, наряду с такими заинтересованными сторонами как Европейский союз, Энергетическое общество, правительство Швейцарии, TAP и Enagas, также участвует в плане газификации Албании в основном в качестве консультанта. В результате технико-экономического обоснования по газификации Албании в январе 2017 года установлена необходимость строительства газопровода между городами Фиер и Влора. Он соединит компрессорную станцию вблизи Фиера с газовым заводом Влоры. Длина трубопровода - около 40 км, годовая пропускная мощность первоначально составит 1 млрд кубометров.

Другое письмо о намерениях связано с созданием новой компании для проектирования Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP). Проект IAP, поддерживаемый SOCAR в качестве технического консультанта, соединит TAP с газораспределительной системой Хорватии для доставки природного газа в Юго-Восточную и Центрально-Восточную Европу.

Проект IAP, который будет пролегать по территории Хорватии (249 км), Черногории (95 км) и Албании (167 км), обеспечит поставки 5 млрд кубометров газа в балканские страны. Письмо о намерениях по созданию компании для проектирования IAP было подписано исполнительным директором Albgaz Генчи Гжечи, исполнительным директором черногорской Montenegro Bonus Александром Качеланом и членом правления хорватской Plinacro Дариа Кристичевичем.

По словам исполнительного директора SOCAR Balkan Мурада Гейдарова, эти проекты позволят диверсифицировать экспортные маршруты азербайджанского газа, послужат коммерческим интересам Азербайджана, а также энергетической безопасности стран-импортеров.

Проект IAP реализуется с целью распределения природного газа из трубопровода ТАР, входящего в Южный газовый коридор, через территорию балканских стран в различные европейские страны. Трубопровод Фиер-Влора является частью плана газификации Албании.