SOCAR обсудила направления сотрудничества с BP по новым нефтегазовым проектам

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) рассмотрела направления сотрудничества с компанией BP по текущим и перспективным нефтегазовым проектам.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) рассмотрела направления сотрудничества с компанией BP по текущим и перспективным нефтегазовым проектам.

Как сообщает Report, переговоры состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биреллом, который находится с визитом в Баку.

Согласно информации, на встрече было выражено удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством, стратегическим партнерством между SOCAR и BP.

В рамках встречи были рассмотрены направления сотрудничества по текущим и перспективным нефтегазовым проектам, состоялся обмен мнениями по проектам в области возобновляемых источников энергии, осуществлению обмена опытом в области человеческого капитала и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.