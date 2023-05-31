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SOCAR обсудила направления сотрудничества с BP по новым нефтегазовым проектам

SOCAR обсудила направления сотрудничества с BP по новым нефтегазовым проектам Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) рассмотрела направления сотрудничества с компанией BP по текущим и перспективным нефтегазовым проектам.
Энергетика
31 мая 2023 г. 19:38
SOCAR обсудила направления сотрудничества с BP по новым нефтегазовым проектам

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) рассмотрела направления сотрудничества с компанией BP по текущим и перспективным нефтегазовым проектам.

Как сообщает Report, переговоры состоялись на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биреллом, который находится с визитом в Баку.

Согласно информации, на встрече было выражено удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством, стратегическим партнерством между SOCAR и BP.

В рамках встречи были рассмотрены направления сотрудничества по текущим и перспективным нефтегазовым проектам, состоялся обмен мнениями по проектам в области возобновляемых источников энергии, осуществлению обмена опытом в области человеческого капитала и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, bp discuss cooperation on new oil and gas projects 
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR BP ilə yeni neft-qaz layihələri üzrə əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

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