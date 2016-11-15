SOCAR обсудил строительство терминала в бенинском порту Котону

Баку.15 ноября. REPORT.AZ/ Делегация под руководством министра энергетики Натига Алиева по приглашению правительств Буркина-Фасо и Бенина находится с официальным визитом в этих странах.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в ходе проведенных в рамках визита встреч обсуждались вопросы экономического сотрудничества и налаживания связей между топливно-энергетическими комплексами Азербайджана и вышеуказанных стран.

Делегация в составе вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшада Насирова, председателя Наблюдательного совета ПО “Азерикимья” Мухтара Бабаева, гендиректора SOCAR Trading Арзу Азимова 13 ноября была принята президентом Буркина-Фасо Рочем Марком Кристианом Каборе. На встрече с участием министров иностранных дел и энергетики обсуждалось развитие двусторонних связей, а также роль этого визита в их развитии. В ходе встречи с премьер-министром Полем Кабой Тиебой 14 ноября обсуждались конкретные проекты по сотрудничеству между SOCAR и государственной нефтяной компанией Буркина-Фасо – SONABHY, поставки нефтепродуктов в эту страну, строительство компанией SOCAR терминала в порту Котону соседнего Бенина и ряд других инфраструктурных проектов. Из руководства SOCAR Trading в обсуждениях принимали участие Жан Франсуа Пьясентини и Александр Ассо.

Сегодня в Котону запланирована деловая встреча делегации с министром энергетики, водных ресурсов и промышленности, министром иностранных дел и руководящими лицами государственной нефтяной компании Бенина – SONACOP.

В ходе проводимых в рамках визита встреч на высоком уровне особое внимание уделяется вопросам роста экспорта нефти и нефтепродуктов на рынки Западной Африки и другим энергетическим проектам, росту политического влияния Азербайджана в регионе и повышению коммерческой активности SOCAR.