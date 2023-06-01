SOCAR обсудил с TotalEnergies потенциальное сотрудничество в области возобновляемой энергии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и французская компания TotalEnergies обсудили второй этап (Фаза-2) разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также возможности потенциального с

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и французская компания TotalEnergies обсудили второй этап (Фаза-2) разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также возможности потенциального сотрудничества в области нефтегазовой и возобновляемой энергетики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.

Указанные вопросы были обсуждены на сегодняшней встрече в Баку между президентом SOCAR Ровшаном Наджафли и главным вице-президентов компании TotalEnergies Жаном-Люком Гизью.

На встрече было выражено удовлетворение долгосрочным сотрудничеством между SOCAR и Total Energies, рассмотрены работы, проделанные в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", текущее состояние проекта, современные технологии и системы безопасности.