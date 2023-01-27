SOCAR обнародовал показатели производства за прошлый год

SOCAR обнародовал показатели производства за 2022 год.

SOCAR обнародовал показатели производства за 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на компанию, в прошлом году было пробурено свыше 73 тысяч метров. Это по сравнению с 2021 годом больше на 18,6%.

Было добыто 7,8 млн тонн нефти, 8,1 млрд кубометров газа, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

В целом же, по стране было добыто 46,7 млрд кубометров газа, 32,6 млн тонн нефти.

Отмечается, что за отчетный период объем экспортированной нефти со стороны SOCAR вырос на 2,6 % и составил 18,5 млн тонн. Объем экспорта же газа, добытого по всей стране, вырос на 19,3%, приблизившись к отметке 22,4 млрд кубометров.

В Грузию был экспортирован газ в объеме 1,4 млрд кубометров, что на 22,2% больше в сравнении с предыдущими показателями.

В целом по стране было потреблено 13,5 млрд кубометров, что на 4,4% больше, чем в 2021 году.

SOCAR также экспортировал свыше 2,2 млн тонн нефти, нефтехимической и газо-химической продукции с азербайджанских предприятий.