​SOCAR обнародовал данные по себестоимости добычи нефти и газа

По данным Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), себестоимость добычи тонны нефти в 2018 году составила 117,92 маната, а фактическая себестоимость добычи 1000 кубометров газа - 57,60 маната.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете компании за 2018 год.

Себестоимость добычи нефти увеличилась на 6,5 маната или 5,8% по сравнению с 2017 годом, а газа снизилась на 4,59 маната или 7,4%.

Было отмечено, что увеличение себестоимости нефти связано с повышением затрат на материалы, заработную плату, расходов на социальное страхование, транспорт, охрану, ростом промыслового и других налогов, стоимости прочих услуг.

Так, расходы на материалы выросли на 7 404 тыс. манатов (31,1%), заработную плату - 13 093 тыс. манатов (11,7%), социальное страхование - 2 792 тыс. манатов (12,4%), транспортные расходы – 1 756 тыс. манатов (1,4%), расходы на охрану - 672 тыс. манатов (5,1%), промысловый налог 947 тыс. манатов (1,4%), прочие налоги - 3 973 тыс. манатов (10,1%), прочие услуги - 10 350 тыс. манатов (22,4%).

Снижение себестоимости газа связано с сокращением расходов на амортизацию основных средств, капитальный ремонт и техническое обслуживание, прочие услуги и затраты.

Так, расходы на амортизацию основных средств сократились на 1 765 тыс. манатов (2,1%), капитальный ремонт - 4 071 тыс. манатов (21,7%), техническое обслуживание - 7 190 тыс. манатов (21,7%), прочие услуги - 3 029 тыс. манатов (24,6%), прочие затраты - 3 170 тыс. манатов (43,7%).

В общей структуре производственных затрат на добычу нефти удельный вес расходов на материалы составил 4%, заработную плату - 16,1%, отчисления в фонд социального страхования - 3,3%, амортизационные отчисления - 16,8%, ремонтные работы – 5,4%, техническое обслуживание - 9,6%, транспортные расходы - 16,5%, промысловый налог - 8,9%.

В общей структуре производственных затрат на добычу газа удельный вес расходов на материалы составил 4,2%, заработную плату - 9,7%, отчисления в фонд социального страхования - 2%, амортизационные отчисления - 26%, ремонтные работы - 4,7%, техническое обслуживание – 8,3%, транспортные расходы - 16,7%, промысловый налог– 18,4%.

Себестоимость 1 000 кубометров товарного газа снизилась на 4,59 маната (7,4%) по сравнению с 2017 годом.

Наряду с затратами на газ, добываемый SOCAR, согласно условиям Соглашения о долевом разделе добычи, с учетом стоимости закупаемого у Операционной компании газа, затрат на переработку, хранение и транспортировку газа, в 2018 году фактический расход на 1 000 кубометров продаваемого SOCAR газа составил 155,75 манатов.