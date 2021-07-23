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SOCAR обеспечил газоснабжение еще одного поселка в Грузии

SOCAR обеспечил газоснабжение еще одного поселка в Грузии SOCAR Georgia Gas, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, обеспечила газоснабжение поселка Манглиси муниципалитета Тетрицкаройского муниципалитета в Квемо Картли.
Энергетика
23 июля 2021 г. 15:43
SOCAR обеспечил газоснабжение еще одного поселка в Грузии

SOCAR Georgia Gas, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, обеспечила газоснабжение поселка Манглиси муниципалитета Тетрицкаройского муниципалитета в Квемо Картли.

Как сообщает грузинское бюро Report, населенный пункт газифицирован в рамках государственной программы.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, ознакомившаяся с работами в сфере газификации, сказала, что в Манглиси до сих пор не было природного газа: "Это был очень сложный и дорогой проект. Однако в результате проделанной работы около 1 600 семей были обеспечены газом".

В рамках масштабного проекта проложена газовая линия длиной 45 180 метров, 1 558 абонентов получили доступ к газу. Подключение курортного поселка к единой газораспределительной сети осуществила Грузинская газотранспортная компания.

В церемонии подачи природного газа в Манглиси приняли участие губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, директор SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов, генеральный директор грузинской Газотранспортной компании Михеил Шаламберидзе и представители органов местного самоуправления.

Как сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, согласно плану газификации на 2019-2021 годы, 29 сел (7 870 абонентов) в регионе Квемо Картли, будут обеспечены природным газом.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR supplies gas to one more settlement in Georgia
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Gürcüstanda daha bir qəsəbəni qazla təmin edib

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