SOCAR нарастил буровые работы на 31%

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2017 году произвела буровые работы протяженностью 138 тыс. м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 30,7% больше, чем в 2016 году.

Отмечается, что SOCAR стабилизировал добычу нефти и газа за счет наращивания объема буровых работ. В течение года на эксплуатационные работы пришлось 93%, разведочные – 7% всего объема работ. В общей сложности в прошлом году завершено бурение на 81 скважине, они переданы в эксплуатацию.

Добыча нефти SOCAR в 2017 году составила 7,4 млн тонн, газа - 6,1 млрд кубометров, незначительно изменившись по сравнению с показателями предыдущего года (соответственно на 1,4% и 3,3%). В целом по стране в 2017 году добыто 38,7 млн тонн нефти и 28,6 млрд кубометров природного газа.