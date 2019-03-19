SOCAR намерен продавать в Румынии азербайджанскую нефть и нефтепродукты

Дочерняя компания SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum SA планирует продавать в Румынии нефть и нефтепродукты, производимые на заводах Petkim и STAR в Турции, метаноловом и карбамидном заводах в Азербайджане.

Об этом сообщили в компании в ответ на запрос Report.

SOCAR Petroleum SA также будет продавать эти продукты в восточноевропейском регионе.

В то же время компания рассматривает планы поставок конечному потребителю в Румынии азербайджанского газа, транспортируемого по "Южному газовому коридору", а также строительства газораспределительных сетей в этой стране.

SOCAR осуществляет оптовую и розничную продажу нефтепродуктов в Румынии на АЗС под собственным брендом через свою дочернюю компанию - SOCAR Petroleum SA. Компания вошла на румынский рынок с открытия 12 АЗС в 2011 году. На сегодняшний день сеть из 42 АЗС SOCAR охватывает 19 регионов Румынии.