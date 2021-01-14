SOCAR начинает сотрудничество с Американским институтом нефти

Новая стратегия развития SOCAR ставит необходимость внедрения усовершенствованной системы эффективного управления и применения международных стандартов

Между руководством Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Американским институтом нефти (API) состоялась видео-встреча в формате онлайн, подписан Меморандум о сотрудничестве в области безопасности и качества промышленных процессов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Президент компании Ровнаг Абдуллаев рассказал о научно-технических достижениях нефтяной промышленности Азербайджана в начале прошлого века, об исторических новшествах. Он сказал, что новая стратегия развития SOCAR ставит необходимость внедрения усовершенствованной системы эффективного управления и применения международных стандартов: “В этом плане API способствует вкладу в устойчивое развитие и ускоренную динамику технологий. Ярким примером этого станет начало внедрения в SOCAR стандартов управления API спецификации Q1/Q2, применяемых ведущими мировыми нефтегазовыми корпорациями. Мы верим, что это внесет важный вклад в повышение операционной эффективности компании, а также в защиту жизни и здоровья наших сотрудников и окружающей среды”.

Руководитель группы глобальных промышленных услуг API Дебра Филлипс выступила с презентацией об API. Она отметила, что API, которому в 2019 году исполнилось 100 лет, в настоящее время имеет более 700 стандартов, применяемых в большинстве стран мира. Сфера деятельности API также включает в себя тренинги и сертификацию.

Затем между сторонами был подписан меморандум. Согласно меморандуму, структурные единицы SOCAR будут сертифицированы в соответствии со стандартами API.