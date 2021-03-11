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SOCAR: Меры безопасности на море усиливаются из-за погодных условий

SOCAR: Меры безопасности на море усиливаются из-за погодных условий Работы на открытом воздухе были ограничены
Энергетика
11 марта 2021 г. 13:44
SOCAR: Меры безопасности на море усиливаются из-за погодных условий
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В связи с предупреждениями о штормовом ветре 11-13 марта на морских платформах SOCAR были приняты повышенные меры безопасности.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечено, что в результате укрепления морских платформ и конструкций в последнее время устойчивость инфраструктуры к волнам еще более повысились: "Наряду с принятыми заранее мерами, для обеспечения максимальной безопасности сотрудников проводится эвакуация сотрудников с ряда объектов".

В связи с резким ухудшением погодных условий работы на открытом воздухе были ограничены, установки приведены в безопасное состояние и для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций поддерживается постоянная связь с другими организациями и учреждениями.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: Hava şəraiti ilə əlaqədar dənizdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir

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