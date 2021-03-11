SOCAR: Меры безопасности на море усиливаются из-за погодных условий

Работы на открытом воздухе были ограничены

В связи с предупреждениями о штормовом ветре 11-13 марта на морских платформах SOCAR были приняты повышенные меры безопасности.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечено, что в результате укрепления морских платформ и конструкций в последнее время устойчивость инфраструктуры к волнам еще более повысились: "Наряду с принятыми заранее мерами, для обеспечения максимальной безопасности сотрудников проводится эвакуация сотрудников с ряда объектов".

В связи с резким ухудшением погодных условий работы на открытом воздухе были ограничены, установки приведены в безопасное состояние и для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций поддерживается постоянная связь с другими организациями и учреждениями.