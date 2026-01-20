"SOCAR Карбамид" принят в сеть "Глобальный маяк" ВЭФ

Завод "SOCAR Карбамид" был принят в престижную сеть "Глобальный маяк" (Global Lighthouse Network) Всемирного экономического форума, а также удостоен награды Форума "Цифровой маяк" (Digital Lighthouse Award).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Награда в рамках Всемирного экономического форума была вручена председателю Наблюдательного совета SOCAR, министру экономики Азербайджана Микаилу Джаббарову.

М. Джаббаров отметил, что данная награда является международным признанием успехов завода в сфере цифровизации производства, внедрения передовых технологий и повышения энергоэффективности. По его словам, "SOCAR Карбамид" стал первым предприятием в Азербайджане, удостоенным этой награды, а SOCAR остается единственной энергетической компанией в мире, имеющей три награды Digital Lighthouse Award. Он подчеркнул, что это достижение стало результатом системной трансформации, последовательной инновационной политики и активного применения технологий индустрии 4.0.

В свою очередь президент SOCAR Ровшан Наджаф заявил, что получение награды "Цифровой маяк" и включение в сеть "Глобальный маяк" отражает стратегию трансформации компании. По его словам, это также подтверждает рост эффективности и снижение воздействия на окружающую среду за счет цифровых технологий, современной автоматизации и развития компетенций сотрудников. Он добавил, что SOCAR намерена и дальше расширять эти практики, формируя новые стандарты безопасной, эффективной и устойчивой деятельности.

Отметим, что ранее нефтехимический комплекс Petkim и нефтеперерабатывающий завод Star были награждены премией Digital Lighthouse Award.