​SOCAR: Изменений в реализации проекта "Абшерон" не предусмотрено

Сегодня президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял посла Франции в Азербайджане Закари Гросса.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества SOCAR с французскими компаниями.

Посол выразил удовлетворение сотрудничеством между Францией и Азербайджаном в энергетической сфере. Было подчеркнуто, что французская Total совместно с SOCAR участвует в проекте "Абшерон", успешная реализация которого имеет большое значение и для Франции.

Отмечено, что, несмотря на экономический спад во всем мире в связи с пандемией COVID-19, никаких изменений в реализации проекта "Абшерон" не предусмотрено, работы продолжаются в соответствии с планом. В ближайшее время в рамках разработки первой фазы планируется добыча первой продукции.

На встрече было затронуто участие другой французской компании, Technip, обладающей богатым международным опытом в области инжиниринга, в качестве главного подрядчика в модернизации Производственного объединения "Азерикимъя" SOCAR.

Посол также рассказал о деятельности французского лицея при поддержке SOCAR. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Инициативы по охране окружающей среды в Каспийском регионе, обменялись мнениями по другим возможным направлениям сотрудничества.