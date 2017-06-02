SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали меморандум

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Председатель правления "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов, прибывший в Баку для участия в выставке-конференции Caspian Oil&Gas-2017, встретился в головном офисе SOCAR с президентом компании Ровнагом Абдуллаевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Р. Абдуллаев отметил, что ставшие традиционными для Азербайджана и Узбекистана международные нефтегазовые выставки играют роль важной платформы для обмена мнением и опытом между мировыми энергетическими структурами, демонстрации достижений в этой области, а двусторонние встречи в рамках этих форумов имеют важнейшее значение. Президент компании напомнил об успешном участии SOCAR в проектах регионального и глобального значения, подчеркнув пользу полученного опыта для развития энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

По его словам, углубление энергетического сотрудничества, изучение перспектив для проведения совместных нефтегазовых операций находится в центре внимания SOCAR.

А. Султанов коснулся встречи с Р. Абдуллаевым в рамках XXI международной выставки-конференции "Нефть и газ Узбекистана" в прошлом месяце в Ташкенте, высоко оценив подписанный между SOCAR и "Узбекнефтегаз" меморандум с позиции налаживания тесного сотрудничества между компаниями. Он выразил уверенность, что сегодняшнее подписание документа углубит двустороннее сотрудничество.

По итогам встречи компании подписали меморандум в целях определения возможных направлений деятельности "Узбекнефтегаз" в Азербайджане.