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    SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали меморандум о совместной разработке месторождений

    Ровнаг Абдуллаев побывал с визитом в Узбекистане© Socar.az

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев побывал в Ташкенте для участия в XXI международной выставке-конференции "Нефть и газ Узбекистана" (OGU-2017).

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, он присоединился к церемонии открытия выставки, ознакомился с экспозицией SOCAR.

    Президент компании провел ряд двусторонних и многосторонних встреч с официальными представителями ведущих нефтяных компаний.

    Р. Абдуллаев выступил с докладом на международной конференции OGU-2017. Он довел до внимания участников информацию о проектах глобального и регионального значения, реализуемых в рамках энергетической стратегии, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и продолженной президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении международной энергобезопасности.

    В ходе встречи Р. Абдуллаева с первым вице-премьером Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым затронуты вопросы развития двусторонних отношений, в частности углубления сотрудничества в нефтегазовом секторе, обсуждены совместные нефтегазовые операции в Азербайджане, Узбекистане и третьих странах.

    В рамках визита президент SOCAR встретился с председателем правления "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым. Стороны подписали меморандум о совместной разработке месторождений. 

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