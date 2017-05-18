SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали меморандум о совместной разработке месторождений

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев побывал в Ташкенте для участия в XXI международной выставке-конференции "Нефть и газ Узбекистана" (OGU-2017).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, он присоединился к церемонии открытия выставки, ознакомился с экспозицией SOCAR.

Президент компании провел ряд двусторонних и многосторонних встреч с официальными представителями ведущих нефтяных компаний.

Р. Абдуллаев выступил с докладом на международной конференции OGU-2017. Он довел до внимания участников информацию о проектах глобального и регионального значения, реализуемых в рамках энергетической стратегии, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и продолженной президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении международной энергобезопасности.

В ходе встречи Р. Абдуллаева с первым вице-премьером Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым затронуты вопросы развития двусторонних отношений, в частности углубления сотрудничества в нефтегазовом секторе, обсуждены совместные нефтегазовые операции в Азербайджане, Узбекистане и третьих странах.

В рамках визита президент SOCAR встретился с председателем правления "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым. Стороны подписали меморандум о совместной разработке месторождений.