SOCAR и Statoil (Equinor) подписали соглашения по новым проектам разведки и добычи

Баку. 30 мая. REPORt.AZ/ Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Statoil Azerbaijan, входящая в состав норвежской группы Equinor, подписали "Рисковый сервисный контракт на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия" и "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке месторождений "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия".

Как сообщает Report, документы подписаны президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и исполнительным вице-президентом по разведке месторождений группы Equinor Тимом Додсоном.

Разведочное бурение на месторождении "Карабах" планируется в текущем году. В соответствии с действующим Рисковым сервисным контрактом, установка платформы на месторождении и первая добыча ожидается в 2021 году. В рамках PSA предусматриваются сейсморазведочные работы и бурение первой разведочной скважины. В целях реализации проектов Statoil и SOCAR 50/50 создадут совместную операционную компанию.

Напомним, что перспективная морская структура "Карабах" была открыта в 1959 году в результате сейсморазведочных работ, запасы нефти и газа были подтверждены в 1997-1998 годах. Месторождение находится в 120 км к востоку от Баку, в море, на глубине 150-200 м. Перспективные структуры "Дан Улдузу" и "Ашрафи" расположены в 100-110 км к северо-востоку от Баку. Здесь глубина моря составляет 80-180 метров. Площадь "Айпара" расположена на расстоянии 90 км к северо-востоку от Баку, обнаружена в 1980 году в результате сейсморазведки.

SOCAR и Statoil (Equinor) сотрудничают с 1992 года по ряду важных проектов, включая разработку месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля SOCAR в проекте АЧГ составляет 25%, Statoil Azerbaijan - 7,27%.

В проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), основного экспортного маршрута нефти с АЧГ, Statoil Azerbaijan владеет 8,71%, а AzBTC, дочерняя компания SOCAR, - 25%.

Statoil Azerbaijan входит в недавно переименованную Группу Equinor (бывшая Группа Statoil) и будет переименован в Equinor Azerbaijan.