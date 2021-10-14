SOCAR и Sonatrach могут сотрудничать на газовом рынке Европы

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR готова к сотрудничеству с алжирской
Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.
Есть широкие возможности для сотрудничества двух компаний во всех сферах их активности, сказал глава Госнефтекомпании Ровнаг Абдуллаев на встрече с послом Алжира в Азербайджане Салимой Абдельхак.
В ходе встречи, посол отметила, что Азербайджан и Алжир обладают богатыми углеводородными ресурсами.
“Мы внимательно следим за успехом стратегически важных инфраструктурных проектов, реализованных в вашей стране в последние годы”, -
Посол предложила изучить новые возможности сотрудничества между двумя компаниями, в том числе на европейском рынке.