SOCAR и Sonatrach могут сотрудничать на газовом рынке Европы

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR готова к сотрудничеству с алжирской Sonatrach, находящейся в собственности государства.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR готова к сотрудничеству с алжирской Sonatrach , находящейся в собственности государства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на SOCAR.

Есть широкие возможности для сотрудничества двух компаний во всех сферах их активности, сказал глава Госнефтекомпании Ровнаг Абдуллаев на встрече с послом Алжира в Азербайджане Салимой Абдельхак.

В ходе встречи, посол отметила, что Азербайджан и Алжир обладают богатыми углеводородными ресурсами.

“Мы внимательно следим за успехом стратегически важных инфраструктурных проектов, реализованных в вашей стране в последние годы”, - сказала Абдельхак , отметив завершение строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), последнего сегмента Южного газового коридора по доставке азербайджанского газа в Европу.

Посол предложила изучить новые возможности сотрудничества между двумя компаниями, в том числе на европейском рынке.