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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России 14 октября 2021 года в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, проходящей в Минске министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
14 октября 2021 г. 15:37
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России

14 октября в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обсудили ряд вопросов повестки дня азербайджано-российского двустороннего сотрудничества, в том числе мероприятия, которые пройдут в следующем году в рамках 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями о полной реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и региональных вопросах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Russian FMs discuss full implementation of trilateral statement
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiya XİN başçıları üçtərəfli bəyanatın tam icrasını müzakirə ediblər

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