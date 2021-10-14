Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России

14 октября 2021 года в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, проходящей в Минске министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

14 октября в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обсудили ряд вопросов повестки дня азербайджано-российского двустороннего сотрудничества, в том числе мероприятия, которые пройдут в следующем году в рамках 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями о полной реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и региональных вопросах.