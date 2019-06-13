SOCAR и НАНА сотрудничают в рамках производства потребительских товаров

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и другие руководящие лица компании посетили ООО "Парк высоких технологий" при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на SOCAR.

Руководство SOCAR в первую очередь, ознакомилось с деятельностью Стратегического научно-аналитического испытательного центра НАНА. Отмечено, что Опытно-промышленный завод Академии Наук осуществляет часть поставок сырья в рамках сотрудничества с SOCAR через НПЗ им. Гейдара Алиева.

В рамках сотрудничества НАНА с SOCAR на предприятиях производятся высококачественные смазочные материалы, антикоррозийные средства, масла для дизельных двигателей, трансмиссионные масла и прочие потребительские товары.

Затем руководство SOCAR ознакомились с беспилотниками и инновационными продуктами военного назначения Стратегического научно-аналитического испытательного центра. По итогам встречи в Парке высоких технологий НАНА обсуждались перспективы будущего сотрудничества, обмен кадрами и опытом.