SOCAR и KMG будут использовать буровую установку Satti на мелководье Абшерона

К бурению скважины планируется приступить после завершения подготовительных работ на выбранной для этой цели буровой установке

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и национальная нефтяная компания Казахстана "КазМунайГаз" (KMG) подписали соглашение о бурении скважин буровой установкой Satti на мелководье Абшеронского полуострова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственного фонда Казахстана "Самрук-Казына".

"KMG Drilling&Services и Caspian Drilling Company подписали соглашение о бурении скважин казахстанской самоподъемной буровой установкой Satti в азербайджанском секторе Каспийского моря, где азербайджанская SOCAR и британская British Petroleum проводят совместные разведочные работы", - говорится в сообщении фонда.

Казахстанскую буровую установку планируют использовать на проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря, оператором которого является British Petroleum Absheron Limited.

Напомним, что продолжается планирование работ по бурению разведочной скважины на выбранных участках мелководной части Абшеронского полуострова.

Отмечается, что к бурению скважины планируется приступить после завершения подготовительных работ на выбранной для этой цели буровой установке.

Документ об оценке воздействия бурения скважины на окружающую среду и социально-экономическую сферу был обнародован 28 августа 2020 года. С утверждением документа и получением соответствующих разрешений бурение скважины начнется во втором квартале 2021 года. Ранее работы планировалось начать в первом квартале текущего года.

Отметим, что 16 февраля 2019 года KMG договорилась о передаче Satti в доверительное управление SOCAR. Согласно договоренностям, казахстанскую буровую установку будут использовать в бурении разведочных скважин в азербайджанском секторе Каспия. Satti – первая установка, построенная целиком в Казахстане. С ее помощью можно пробурить скважины до 6 км, как на мелководье, так и на больших глубинах моря. Строительство велось в течение трех лет по американским технологиям на двух верфях. Стоимость буровой составила 270 млн долларов США.

KMG Drilling&Services является дочерней структурой национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".