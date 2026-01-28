Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 28 января, 2026
    • 16:14
    SOCAR и китайская компания рассматривают создание совместных предприятий

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и китайская компания CITIC Construction Co.,Ltd. рассмотрели возможности реализации проектов энергетической инфраструктуры, а также нефтехимических проектов, создания совместных предприятий.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения по этому вопросу прошли на встрече президента Госнефтекомпании Ровшана Наджафа с председателем Совета директоров китайской компании Ян Цзяньцян.

    На встрече обсуждались успешные партнерские отношения между SOCAR и различными китайскими компаниями.

    В ходе беседы была представлена информация о проектах, реализуемых SOCAR в Азербайджане и за его пределами, а также о корпоративных стратегических целях компании.

    На встрече было подписано Рамочное соглашение между компаниями с целью изучения потенциальных возможностей сотрудничества.

    Фото
    SOCAR Çin şirkəti ilə birgə müəssisələrin yaradılmasını nəzərdən keçirib
    Фото
    SOCAR, Chinese сompany explore creation of joint ventures

    Лента новостей