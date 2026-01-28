SOCAR и китайская компания рассматривают создание совместных предприятий

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и китайская компания CITIC Construction Co.,Ltd. рассмотрели возможности реализации проектов энергетической инфраструктуры, а также нефтехимических проектов, создания совместных предприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения по этому вопросу прошли на встрече президента Госнефтекомпании Ровшана Наджафа с председателем Совета директоров китайской компании Ян Цзяньцян.

На встрече обсуждались успешные партнерские отношения между SOCAR и различными китайскими компаниями.

В ходе беседы была представлена информация о проектах, реализуемых SOCAR в Азербайджане и за его пределами, а также о корпоративных стратегических целях компании.

На встрече было подписано Рамочное соглашение между компаниями с целью изучения потенциальных возможностей сотрудничества.