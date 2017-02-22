SOCAR и Itochu Oil Exploration подписали меморандум

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе SOCAR состоялась встреча с делегацией Японии, прибывшей в Баку для участия в IX заседании японско-азербайджанского комитета по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на встрече вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов коснулся различных направлений деятельности японских компаний в Азербайджане, успехах в совместных с азербайджанскими компаниями проектах.

Он отметил, что японские компании – одни из наиболее надежных партнеров Азербайджана в нефтегазовом секторе. Я.Лятифов напомнил, что в 1996 году Itochu присоединилась к “Контракту века” и уже более 20 лет успешно сотрудничает с SOCAR.

Глава японской делегации, вице-президент корпорации Itochu Йоичи Кобаяши отметил, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических связей между странами и с этой позиции нынешний визит очень символичен. Он подчеркнул, что с учетом значимости Азербайджана в качестве энергетического хаба, японские компании всегда уделяют большое внимание проектам SOCAR, заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере добычи и переработки нефти и газа, трейдинга и других направлениях.

Затем он представил состав японской делегации, в которую вошли руководящие лица Sumitomo Corporation, Mitsubishi Corporation, Panasonic Marketing CIS Oy и других компаний.

Вице-президенты SOCAR Тофиг Гахраманов, Давид Мамедов, Яшар Лятифов, Бахрам Гусейнов, замначальника управления инвестиций Давуд Ягубов, замначальника управления экономики и учета Рашид Гусейнов, директор Научно-исследовательского и проектного института нефти и газа Фахраддин Исмаилов и другие лица ответили на вопросы гостей.

В завершении встречи между SOCAR и Itochu Oil Exploration Co. Ltd был подписан меморандум о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству.