SOCAR и индийская GAIL будут сотрудничать в сфере закупок и продаж сжиженного газа

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и индийская компания GAIL подписали меморандум о взаимопонимании. Как передает Report со ссылкой на сообщение компании GAIL, обе компании будут сотрудничать в сфере закупок сжиженного газа (LNG) и продвижении глобальных проектов LNG.

Стороны также будут сотрудничать в проведении маркетинга рынка LNG, в операциях по нахождению источника и оптимизации требований транспортировки. Кроме того, GAIL и SOCAR будут искать возможности сотрудничества по всему миру и принимать участие в совместных инвестиционных проектах в нефтехимии.

Отметим, что GAIL является крупнейшей газовой компанией Индии. Занимается всеми аспектами газового бизнеса: разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой, генерацией электроэнергии с использованием газа как топлива и продажей готовой продукции. В собственности компании находятся 6 700 км газопроводов общей пропускной способностью 54 млрд. кубометров в год, 7 заводов по производству LPG общей мощностью 1,2 млн. тонн в год, газохимический комплекс в городе Пата (штат Уттар-Прадеш), 1922 км газопроводов LPG.