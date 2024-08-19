SOCAR и "Газпром" договорились о расширении стратегического партнерства

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и ПАО "Газпром" достигли договоренности о расширении разнопланового стратегического партнерства.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и ПАО "Газпром" достигли договоренности о расширении разнопланового стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы российской нефтекомпании.

"Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и SOCAR динамично развивается. В частности, речь идет о проекте "Север-Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Отметим, что делегация "Газпрома" во главе с председателем правления Алексеем Миллером приняла участие в мероприятиях государственного визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. Путин побывал в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Лидеры государств провели переговоры и подписали несколько совместных документов.