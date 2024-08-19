О нас

SOCAR и "Газпром" договорились о расширении стратегического партнерства

SOCAR и "Газпром" договорились о расширении стратегического партнерства Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и ПАО "Газпром" достигли договоренности о расширении разнопланового стратегического партнерства.
Энергетика
19 августа 2024 г. 20:43
SOCAR и Газпром договорились о расширении стратегического партнерства

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и ПАО "Газпром" достигли договоренности о расширении разнопланового стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы российской нефтекомпании.

"Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и SOCAR динамично развивается. В частности, речь идет о проекте "Север-Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Отметим, что делегация "Газпрома" во главе с председателем правления Алексеем Миллером приняла участие в мероприятиях государственного визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. Путин побывал в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Лидеры государств провели переговоры и подписали несколько совместных документов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке SOCAR və “Qazprom” strateji tərəfdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəlib
Версия на английском языке SOCAR, Russia's Gazprom agree to expand strategic partnership

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
14 августа 2024 г. 13:03
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
14 августа 2024 г. 13:19
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
На каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
ФотоНа каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
14 августа 2024 г. 12:27
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
13 августа 2024 г. 16:59
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
14 августа 2024 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi