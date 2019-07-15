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SOCAR и ENOC обсудили возможности инвестирования в различные проекты

SOCAR и ENOC обсудили возможности инвестирования в различные проекты

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел встречу с делегацией во главе с заместителем председателя компании ENOC Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Саидом Магомедом аль-Тайэром.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, Р.Абдуллаев подробно проинформировал их о местных и международных проектах, реализуемых SOCAR. 

Он отметил, что подобные встречи могут сыграть особую роль в формировании новых связей в области сотрудничества.

Замглавы ENOC поблагодарил за теплый прием, и отметил, что деятельность компании SOCAR внимательно отслеживается. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы по налаживанию сотрудничества в области трейдинга между SOCAR и ENOC, возможности инвестирования в различные проекты, а также перспективы взаимодействия.

По завершению встречи гости ознакомились c интерактивным музеем нефти в SOCAR TOWER.

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