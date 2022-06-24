О нас

SOCAR и ENOC обсудили перспективы совместных проектов

SOCAR и ENOC обсудили перспективы совместных проектов Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ENOC) обсудили перспективы совместных проектов.
Энергетика
24 июня 2022 г. 14:25
SOCAR и ENOC обсудили перспективы совместных проектов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ENOC) обсудили перспективы совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"Мы обсудили с председателем ENOC Саедом Мохаммедом Ахмедом аль Тайером сотрудничество по трейдингу между SOCAR и ENOC, определение инвестиционных возможностей и перспективы совместных проектов”, - написал М.Джаббаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR, ENOC mull prospects for joint projects 
Версия на азербайджанском языке SOCAR və ENOC birgə layihələr üzrə perspektivləri müzakirə edib

Другие новости из категории

Азербайджан стал основным импортером нефтяного битума в Грузию
Азербайджан стал основным импортером нефтяного битума в Грузию
24 июня 2022 г. 16:11
Прокачка нефти по BTC через территорию Турции увеличилась на 27%
Прокачка нефти по BTC через территорию Турции увеличилась на 27%
24 июня 2022 г. 12:15
В Венгрии снизили суточный лимит на продажу бензина
В Венгрии снизили суточный лимит на продажу бензина
24 июня 2022 г. 12:00
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
24 июня 2022 г. 10:31
Мировые цены на нефть коррекционно выросли
Мировые цены на нефть коррекционно выросли
24 июня 2022 г. 10:11
Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в нефтегазовой сфере
Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в нефтегазовой сфере
24 июня 2022 г. 08:48
Продолжается подготовка к коммерческому запуску трубопровода IGB
Продолжается подготовка к коммерческому запуску трубопровода IGB
23 июня 2022 г. 15:13
IFC поддержит Азербайджан в развитии морской ветроэнергетики
IFC поддержит Азербайджан в развитии морской ветроэнергетики
23 июня 2022 г. 14:25
Bloomberg:Танкеры с нефтью из России пропали с радаров
Bloomberg:Танкеры с нефтью из России пропали с радаров
23 июня 2022 г. 14:03
Германия перешла ко второй фазе чрезвычайного плана действий для снабжения газом
Германия перешла ко второй фазе чрезвычайного плана действий для снабжения газом
23 июня 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi