SOCAR и ENOC обсудили перспективы совместных проектов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ENOC) обсудили перспективы совместных проектов.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ENOC) обсудили перспективы совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"Мы обсудили с председателем ENOC Саедом Мохаммедом Ахмедом аль Тайером сотрудничество по трейдингу между SOCAR и ENOC, определение инвестиционных возможностей и перспективы совместных проектов”, - написал М.Джаббаров.