SOCAR и Citibank обсудили финансирование нефтегазовых и ВИЭ проектов

Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) обсудила с американским "Citibank" возможности расширения сотрудничества в энергетическом и финансовом секторах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с управляющим директором "Citibank", глобальным руководителем по переходу к чистой энергии и руководителем по природным ресурсам в Великобритании Кэси Шепёрд.

"На встрече была выражена удовлетворенность долгосрочным сотрудничеством между компанией и "Citibank", обсуждены текущее состояние взаимоотношений и совместно реализуемые проекты. Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества в энергетическом и финансовом секторах, обменялись мнениями по вопросам финансирования нефтегазовых и проектов возобновляемой энергии, реализуемых SOCAR, возможностям выхода на рынки капитала", - говорится в информации.

Кроме того, состоялись обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.