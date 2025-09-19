Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    SOCAR и Citibank обсудили финансирование нефтегазовых и ВИЭ проектов

    Энергетика
    • 19 сентября, 2025
    • 15:26
    SOCAR и Citibank обсудили финансирование нефтегазовых и ВИЭ проектов

    Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) обсудила с американским "Citibank" возможности расширения сотрудничества в энергетическом и финансовом секторах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с управляющим директором "Citibank", глобальным руководителем по переходу к чистой энергии и руководителем по природным ресурсам в Великобритании Кэси Шепёрд.

    "На встрече была выражена удовлетворенность долгосрочным сотрудничеством между компанией и "Citibank", обсуждены текущее состояние взаимоотношений и совместно реализуемые проекты. Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества в энергетическом и финансовом секторах, обменялись мнениями по вопросам финансирования нефтегазовых и проектов возобновляемой энергии, реализуемых SOCAR, возможностям выхода на рынки капитала", - говорится в информации.

    Кроме того, состоялись обсуждения по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    SOCAR Citibank нефтегаз ВИЭ проекты переговоры
    SOCAR "Citibank"la layihələrinin maliyyələşdirilməsini müzakirə edib

    Лента новостей