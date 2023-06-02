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SOCAR и China Energy International Group обсудили реализацию прибыльных проектов

SOCAR и China Energy International Group обсудили реализацию прибыльных проектов Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и China Energy International Group Co. Ltd. (Energy China International) обсудили реализацию рентабельных проектов.
Энергетика
2 июня 2023 г. 20:53
SOCAR и China Energy International Group обсудили реализацию прибыльных проектов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и China Energy International Group Co. Ltd. (Energy China International) обсудили реализацию рентабельных проектов.

Как сообщает Report, в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с вице-президентом China Energy International Group Ксиаоданом Лином обсуждалась деятельность SOCAR, инвестиционные проекты, осуществляемые в стране и за рубежом, долгосрочные цели, связанные с энергетическим переходом.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам развития проектов в области возобновляемых источников энергии, организации обмена опытом между сторонами и другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “China Energy International Group" rentabelli layihələrin reallaşdırılmasını müzakirə edib

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