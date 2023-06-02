SOCAR и China Energy International Group обсудили реализацию прибыльных проектов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и China Energy International Group Co. Ltd. (Energy China International) обсудили реализацию рентабельных проектов.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и China Energy International Group Co. Ltd. (Energy China International) обсудили реализацию рентабельных проектов.

Как сообщает Report, в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с вице-президентом China Energy International Group Ксиаоданом Лином обсуждалась деятельность SOCAR, инвестиционные проекты, осуществляемые в стране и за рубежом, долгосрочные цели, связанные с энергетическим переходом.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам развития проектов в области возобновляемых источников энергии, организации обмена опытом между сторонами и другим темам, представляющим взаимный интерес.