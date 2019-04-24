SOCAR и BP начнут строительство нового нефтехимического завода в Турции в 2020 году

Строительство нового нефтехимического комплекса (проект Mercury – производство ароматических углеводородов и очищенной терефталевой кислоты (PTA)), который планируют реализовать Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP в Алиаге (Измир, Турция), начнется в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом заявил проектный директор SOCAR Turkey Energy Эмиль Алхаслы.

По его словам, ввод в эксплуатацию предприятия ожидается к концу 2023 года.

Он отметил, что тендер на проектные работы будет завершен в мае: "Строительные работы начнутся после завершения в течение одного года проектных работ".

На фабрике по производству ароматических углеводородов будет производиться 830 тыс. тонн параксилола, около 400 тыс. тонн бензола, на заводе ПТА - 1,250 млн тонн очищенной терефталевой кислоты, напомнил Алхаслы.

"Спрос на терефталевую кислоту на турецком рынке составляет 1 млн тонн и он продолжает расти. Данный спрос будет полностью удовлетворен, а 20-25% производимой продукции уйдет на экспорт. Также планируется экспортировать бензол. В качестве сырья будут использоваться реформаты и пиролизная смола. Реформат будет поставляться с завода STAR, пиролизная смола – с нефтехимического комплекса Petkim", - сказал Алхаслы.

По его словам, стоимость проекта будет определена до конца года.

В декабре прошлого года BP и SOCAR Turkey Energy подписали принципы соглашения об оценке планов по строительству нефтехимического комплекса мирового масштаба в Турции и созданию совместного предприятия по его управлению.