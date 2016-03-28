​SOCAR: Госкомитет по стандартизации не выявил нарушений на автозаправочных станциях

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам осуществили проверки на автозаправочных станциях (АЗС) SOCAR Petroleum в связи с жалобами о том, что счетчики на станциях работают неправильно и в топливные баки заливается объем топлива, превышающий реальную емкость бака.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО SOCAR Petroleum: "В ходе проверок не было выявлено никаких нарушений".

В компании заявили, что поступившие к ним ранее две жалобы не нашли своего подтверждения: "Мы расследовали вопрос с участием самих жалобщиков. Однако их претензии оказались необоснованными. Мы также пригласили сотрудников Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам и провели проверки с их участием. Однако никаких нарушений выявлено не было. Один из жалобщиков утверждал, что емкость топливного бака его автомобиля равна 65 литрам. Мы опустошили бак на АЗС и вновь залили в него бензин. Оказалось, что емкость топливного бака равна 80 литров", - сообщили в компании.

В SOCAR Petroleum добавили, что ряд СМИ вновь начал поднимать эту тему, хотя жалоба поступила еще в прошлом году: "Каждые три месяца АЗС проверяются с участием сотрудников Госкомитета по стандартизации. Мы также осуществили проверку с участием жалобщика и не выявили никаких проблем".

Отметим, что в ряде СМИ и социальных сетях распространена информация о том, что на автозаправках SOCAR Petroleum в баки заливается топливо в объеме, превышающем емкость самих баков.