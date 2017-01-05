SOCAR экспортировал из порта Джейхан 16,8 млн тонн сырой нефти

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В 2016 году Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 16 784 975 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, по сравнению с 2015 годом экспорт сырой нефти из порта Джейхан сократился на 6,4%.

На декабрь приходится 1 290 954 тонны общего объема экспорта нефти из порта Джейхан за отчетный год, что на 30% меньше показателя за декабрь 2015 года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.