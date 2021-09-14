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SOCAR: Добыча на "Достлуг" может начаться через несколько лет

SOCAR: Добыча на "Достлуг" может начаться через несколько лет На месторождении ”Достлуг", расположенном в Каспийском море на границе между Азербайджаном и Туркменистаном, добыча может начаться через 3-5 лет.
Энергетика
14 сентября 2021 г. 17:49
SOCAR: Добыча на Достлуг может начаться через несколько лет

На месторождении ”Достлуг", расположенном в Каспийском море на границе между Азербайджаном и Туркменистаном, добыча может начаться через несколько лет - от трех до пяти.

Как сообщает Report, об этом в интервью ICIS заявил заместитель вице-президент Госнефтекомпании (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

"Считаю, что добыча начнется в промежутке от трех до пяти лет после подписания окончательного соглашения между сторонами (Азербайджаном и Туркменистаном)", - сказал Беглярбеков.

По его словам, ранее спорное месторождение "Кяпаз/Сардар", переименованное в "Достлуг" (Дружба), по различным оценкам, содержит не менее 30 млрд кубометров газа, а также коммерческие запасы нефти, которые могут быть совместно разведаны Азербайджаном и Туркменистаном.

"Кроме того, на разных стадиях разработки находятся месторождения "Абшерон", "Умид-Бабек", "Карабах", "Шафаг-Асиман" и другие. Мы планируем работу по этим месторождениям, исходя из ожидаемого рыночного спроса", - сказал он.

Предполагается, что эти газовые месторождения содержат более 1 трлн кубометров газа.

Залежь с богатыми запасами нефти и газа, которую Азербайджан называл “Кяпазом”, а Туркменистан - “Сардаром”, расположена на морской границе двух стран. Месторождение было открыто азербайджанскими нефтяниками во времена СССР на глубине 4 километра, в 1989 году там пробурена первая разведочная скважина. В целом, проведение геологоразведочных работ в Каспийском море, открытие новых месторождений напрямую связано с именем азербайджанских нефтяников, геологов. Большую роль в этом сыграли Хошбахт Юсифзаде, Гурбан Аббасов, Бахман Гаджиев и другие нефтяники.

Во времена СССР это месторождение называлось "Промежуточное", так как располагалось в середине моря, на границе между Азербайджаном и Туркменистаном. Долгие годы его разработка была невозможна, но велись переговоры. В 1998 году была создана экспертная группа для проведения переговоров между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном. Последовательные контакты между главами государств, взаимные визиты создали надежную основу для решения, удовлетворяющего обе стороны.

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Версия на английском языке SOCAR: Production may soon begin in Dostlug field on Azerbaijan-Turkmenistan border
Версия на азербайджанском языке SOCAR rəsmisi: “Dostluq” yatağında 3-5 il sonra hasilat başlaya bilər”

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