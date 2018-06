​SOCAR до конца года подпишет долгосрочное соглашение о финансировании карбамидного завода

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ До конца года будет подписано долгосрочное соглашение с южнокорейским Eximbank о финансировании карбамидного завода в Сумгайыте. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

Он отметил, что сейчас ведутся работы по подписанию договора. По его словам, при подписании договора гарантом выступит министерство финансов. Отметим, что ранее кредитование сроком на 6 месяцев было привлечено для выполнения работ и закупку оборудования для завода. Сумма кредита от Eximbank составляет 150 млн. долларов. Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана.

С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 октября 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2017 году. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки. Стоимость проекта без учета налогов составляет 500 млн. евро.