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    SOCAR будет снабжать природным газом Кайсери и Бурсу

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Крупнейший иностранный инвестор Турции - SOCAR приобрел управляющую операциями немецкой энергетической компании EWE AG в Турции EWE Turkey Holding и входящие в нее компании.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

    По словам президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, бизнес по распределению природного газа дополнит нашу инвестиционную цепочку в Турции и принесет дополнительную прибыль для Азербайджана и Турции.

    Компания SOCAR, которая крупными инвестиционными проектами стремится стать одним из крупнейших производственных мощностей в регионе, приобрела EWE Turkey Holding и входящие в нее компании Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom.

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