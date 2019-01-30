SOCAR будет снабжать природным газом Кайсери и Бурсу

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Крупнейший иностранный инвестор Турции - SOCAR приобрел управляющую операциями немецкой энергетической компании EWE AG в Турции EWE Turkey Holding и входящие в нее компании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По словам президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, бизнес по распределению природного газа дополнит нашу инвестиционную цепочку в Турции и принесет дополнительную прибыль для Азербайджана и Турции.

Компания SOCAR, которая крупными инвестиционными проектами стремится стать одним из крупнейших производственных мощностей в регионе, приобрела EWE Turkey Holding и входящие в нее компании Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom.